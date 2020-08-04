Такого наплыва литовцев в Польше не было и на Рождество: в список опасных стран в пятницу попадут еще три

В настоящее время беспокоит не только рост количества заболевших в Литве, но и ситуация в странах ЕС. Одна из таких стран – Польша, которая уже через несколько дней может попасть в список опасных стран. Несмотря на предупреждения эпидемиологов, жители Литвы массово ездят за покупками в Польшу. Мало того, люди рассказывают, что такого количества литовцев не видели в Польше даже перед большими праздниками.

В передаче "День на Delfi" глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене подчеркнула, что ситуация меняется очень быстро, и новости будут уже в ближайшую пятницу. Она подчеркнула, что путешественникам не надо ждать рекомендаций врачей, надо следить за тенденциями при планировании поездки.

Специалисты и эпидемиологи отмечают, что сейчас ситуация меняется очень быстро.

"Хочу отметить, правительство постановило, что Минздрав объявляет список опасных стран в пятницу, а вступает требование изоляции приезжим из них - в понедельник. Так постановило правительство. Несмотря на это, МИД и другие ведомства постоянно обновляют информацию для путешественников о ситуации в Европе и в мире. Надо следить за ней и оценивать ее. Вспомните Испанию, было сказано, не надо туда ехать, она через несколько дней попадет в список", – сказала Лингене.

"Мое мнение как эпидемиолога, хорошо, что об этом сообщают раз в неделю, поскольку ситуация в Европе меняется быстро. Например, за 4 дня в Исландии показатель увеличился с 10 до 21 случая на 100 000 жителей. Данные сильно варьируют каждый день, поэтому если их менять каждый день, начнется путаница. Иногда и в Литве за день может увеличиться показатель – утром один, а после обеда может быть другой. Что касается стран с высоким уровнем заболеваемости, то если изменим требования, путешествовать будет сложно", – сказала Лингене.

"Польша, Исландия, Нидерланды – это страны, которые вероятно, в пятницу попадут в этот список", – прибавила собеседница.

4 августа утром в Польше побывал журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс. Он уверяет, что сейчас в Сейнах настоящий наплыв литовцев, такого не было даже на Рождество.

"Сегодня утром я ездил в Сейны. На литовской стороне никто не контролирует и не останавливает. На польской стороне есть пограничники, но они просто следят за проезжающими. На стоянках у магазинов в Сейнах нет свободных мест, все машины с литовскими номерами.

Поляков практически невозможно встретить. Конечно, они к такому наплыву литовцев готовы. Пусть и с ошибками, но на входе по-литовски написано, что входить можно только в масках. Те же маски они и продают, только дешевле, чем в Литве. Литовцы покупают столько масок, что кажется, будто готовы месяцами терпеть закрытые границы.

Люди, с которыми я говорил, заметили, что такого наплыва литовцев раньше не видели даже перед Рождеством", – сказал Садаускас-Кветкявичюс.

Лингене призывает избегать подобных поездок и уверяет, что и МИД делится рекомендациями о важности соблюдения мер безопасности.

"Я рекомендую воздержаться от таких поездок. Но если уж очень надо, то МИД рекомендует выполнять все требования безопасности", – сказала она.

На вопрос, что будет, если в пятницу решат включить Польшу в список стран, возвращающимся из которых придется изолироваться, Лингене ответила, что около каждого человека не поставишь по полицейскому, люди сами должны думать о безопасности.

"Если Польшу включат в этот список, будут приняты соответствующие решения. В Польшу ведут десятки дорог. Конечно, на основных дорогах и сейчас проверяют приезжих из третьих стран.

Хочу сказать, что сейчас возвращающиеся сами должны регистрироваться в НЦОЗ, за невыполнение требования грозит административная ответственность, а если человек будет распространять болезнь - уголовная. У нас нет столько инспекторов, чтобы поставить их рядом с каждым человеком", – сказала Лингене.

"Если люди прилетают из стран, которые входят в список стран, где широко распространен коронавирус, то у пассажиров меряют температуру, им предоставляют необходимые рекомендации, просят заполнить анкету, но часто люди не соглашаются, поскольку знают, что у них на это есть 48 часов, тогда им объясняют, как предоставить эту информацию.

Потом наши специалисты связываются с этими людьми, выясняют, нужен ли им больничный, с людьми общаются. Но большинство не интересуется рекомендациями, их выбрасывают в урны. Факт, что многие проходят мимо, не регистрируются, им все равно", – сказала Лингене.

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