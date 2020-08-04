Представители Grinda сказали, что в Вильнюсе могут быть затоплены некоторые участки.
"Экипажи компании будут дежурить:
- у низины на ул. Т.Нарбуто. Возможно, больше всего осадков выпадет в Пилайте, Лаздинай, Каролинишкес, поэтому немало воды попадет именно в это печально известное место.
- у кругового перекрестка на проспекте Конституциёс и у перекрестка ул. Гележинё Вилко и Жальгирё (сюда стекается вода из Шешкине, Фабийонишкес, Балтупяй и Шнипишкес).
- на ул. Гележинё Вилко у виадука Тукстантмячё. Сюда попадает вода с ул. Тукстантмячё (Южная объездная дорога) и с Вилкпеде.
- на перекрестке ул. Вяркё-Лакуну (у Medžio centras).
В этих местах мы будем следить за ситуацией и будем готовы направить движение в другую сторону",
- сказано на странице муниципалитета в фейсбук.
Водителям рекомендуют:
- Если есть возможность, ехать по тем улицам, которые реже затапливает.
- Не ехать по затопленным участкам.
- Выполнять указания работников, регулирующих движение.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!