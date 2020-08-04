ДТП с летальным исходом в Плунгесском районе: купивший Mercedes водитель был пьян и без прав

Полиция расследует ДТП, которое произошло в субботу поздно вечером в Плунгесском районе. Уже есть подозреваемый. Напомним, что в ДТП погибли две ехавшие в автомобиле Toyota женщины. Подозрение в совершении ДТП предъявлены водителю Mercedes Benz S320. Подозреваемый был пьян, у него нет прав на вождение.

Расследование проводит Клайпедская прокуратура. Прокурор Дарюс Алекна сказал, что не обращается в суд для ареста подозреваемого.

"Назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде – два раза в неделю он должен регистрироваться в полиции", – сказал Delfi прокурор.

По словам прокурора, с места ДТП сбежали пассажиры. На месте происшествия полиция задержала двоих мужчин. Оба они были пьяны. Сначала было непонятно, кто из них управлял автомобилем. Однако полиции удалось выяснить, что управлял им сам владелец, у которого нет прав. В организме подозреваемого 1990 г.р. было 1,78 промилле.

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В машине кроме водителя было 4 пассажира. По предварительным данным, около 23 ч. на дороге Мажейкяй-Плунге-Таураге автомобиль Mercedes Benz S320, обгоняя справа автомобиль Toyota Auris, врезался в его заднюю часть.

После Toyota оказалась на встречной полосе, по которой ехал тягач. Избежать столкновения не удалось.

После ДТП из Mercedes вышли пятеро мужчин, трое из них убежали. Двоих оставшихся задержали.

Выяснилось, что Mercedes Benz S320, который спровоцировал ДТП, обогнал несколько автомобилей и совершил ДТП, когда пытался вернуться в свою полосу. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на сток до 10 лет.

Delfi напоминает, что в этом ДТП погибла водитель (1970 г.р.) Toyotа и ехавшая с ней пассажирка.

Поскольку легковушка оказалась под тягачом, пришлось вызывать кран.

В ДТП пострадал и водитель Scania (1970 г.р.), ему назначено амбулаторное лечение.

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