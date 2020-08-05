Выборы президента Беларуси и экзитпол в Литве: если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать

4 августа стартовало досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси, которое продлится до 8 августа. 9 августа - основной день голосования. Эти выборы в Беларуси пробудили не только ранее аполитичную белорусскую общественность, но и вызвали обсуждения за рубежом. В Вильнюсе, как и во многих странах, была проведена в жизнь инициатива “Беларусь 2020 – Экзитпол за рубежом”. Подробнее о том, что из себя представляет проект и какие цели преследует, Delfi узнал у его координаторов Алеси и Кристины.

"Экзитпол - это международная практика проведения социологического исследования, направленная на получение альтернативных результатов, а также результатов, которые позволяют сделать прогноз. Обычно результаты экзитполов и какого-либо голосования или референдума не сильно отличаются.

Идея нашего экзитпола родилась на хакатоне в Беларуси (форум специалистов из разных областей, где решаются определенные проблемы на время, - Ред.). На этот раз он проходил после решения ЦИК о регистрации кандидатов в президенты и был полностью посвящен проведению выборов в Беларуси, тому, как это можно сделать легитимно, и как помочь людям защитить свои голоса", - рассказывает Алеся.

Экзитполы стали появляться за рубежом, где есть участки для голосования. На данный момент они действуют в 19 странах. В Беларуси такие опросы разрешено проводить лишь государственным органам или организациям, которые лояльны власти. По этой причине зачастую данные экзитполов вызывают недоверие оппозиции и граждан, а также не воспринимаются всерьез за рубежом.

Цели вильнюсского экзиптола в группе Facebook (она же является и главным источником информации) сформулированы в 3 пунктах:

1. Независимый подсчет явки избирателей на избирательные участки в дни предварительного голосования и в основной день выборов;

2. Опрос проголосовавших избирателей об их выборе кандидата на условиях анонимности (экзитпол) и сбор их гендерно-возрастных данных;

3. Публикация результатов и предоставление данных экзитпола всем заинтересованным лицам и организациям в первые минуты после закрытия дверей избирательных участков.

Странные цифры и возможная фальсификация

На вопрос о том, какая была явка во время прошлых президентских выборах в 2015 году, девушки ссылались на данные, предоставленные посольством - 653 гражданина Беларуси. 75% из них тогда отдали свой голос за Лукашенко. Девушки отмечают, что тогда было 6 избирательных участков по всей Литве, на этот раз лишь один - в Вильнюсе. О прогнозах говорить не решаются, поскольку уже на этапе регистрации наблюдателей заметили странные цифры.

"Мы столкнулись с небольшой фальсификацией. Все началось с попытки зарегистрироваться в качестве наблюдателей наших коллег из экзитпола. Для этого необходимо было за выдвигаемого кандидата собрать 10 подписей граждан Беларуси, которые зарегистрированы в посольстве (стоят на учете или имеют паспорт серии PP, зарегистрировались для голосования, - Ред.)", - делится Кристина.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Официальная дата и время для подачи документов и регистрации наблюдателей была определена заранее. Шесть потенциальных наблюдателей пришли в нужное и получили отказ. Причина - в списках посольства не было людей, которые за потенциальных наблюдателей подписались.

"Когда нам все-таки удалось зарегистрировать наблюдателей, оказалось, что в списках они были под номерами 6 и 7, то есть 5 человек были зарегистрированы ранее, поскольку в назначенное время никого, кроме нас, у посольства не было. Плюс - некоторые из нас параллельно вносили себя в списки для голосования на выборах. На тот момент там было 36 человек, включая нас. Повторюсь, для регистрации кандидата необходимы подписи 10 человек. До наших кандидатов было зарегистрировано уже 5. Соответственно, в списках должно быть минимум 50 человек. Возникают вопросы", - рассказала Кристина о своих наблюдениях.

Координаторы экзитпола отмечают, что в конечном счете им удалось зарегистрировать 4 своих кандидата.

"Мы считаем это победой, поскольку в Беларуси на участках, например, не может присутствовать больше 5 наблюдателей, что аргументировали "тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране", а по факту для предотвращения коронавируса в Беларуси ничего не делается, и очевидно, что это механизм сдерживания людей от возможности получить доступ к честным выборам", - подмечает Алеся.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

"Если в посольстве будут придерживаться таких же правил (то есть, 5 наблюдателей на участке) - есть вероятность, что наши наблюдатели в момент выборов на участок не попадут", - добавляет Кристина.

Отношение белорусской молодежи к выборам

"Я сужу по своему кругу общения. Постоянно кто-то постит материалы о том, что происходит в Беларуси. Говоря о друзьях, одноклассниках в Беларуси, - есть люди, от которых я не ожидала какого-либо участия в политической жизни страны. Сейчас они ходят на митинги, постят какую-то информацию. Мне кажется, даже элементарная видимость в соцсетях говорит о многом", - говорит Алеся и добавляет, что, не припоминает сейчас ни одного знакомого, который бы поддерживал устоявшийся в Беларуси режим.

"Политически более настроенные - это знакомые из университета, с которыми вместе учились. Это не то, чтобы ярые оппозиционеры, нет. Это люди, которые знают, что бывает по-другому, бывает честно, справедливо и либерально. Никого не устраивает то, что творится в Беларуси, - отмечает Кристина и говорит, что многие родственники просят быть менее заметными. - Просят яро не высказывать свое мнение, не ходить на пикеты, но пытаемся им объяснить, что это так не работает, и если вы хотите перемен, для этого нужно что-то делать. Пришел момент, когда страх - больше не движущий рычаг в этой системе", - заключает она.

Выборы президента в Беларуси состоятся 9 августа. А.Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

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