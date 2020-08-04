В связи со строительство высокопоставленных чиновников пришлось обращаться к премьер-министру Литвы

Семья Роландаса и Лауры Зукасов, занимающая высокие посты в Министерстве охраны окружающей среды и государственной компании, работающей в энергетическом секторе, попала в немилость соседей из-за возможных нарушений, допущенных во время строительства на своем участке. Один раз их уже обязали снести нелегальную постройку, однако соседи предполагают, что ее возводят снова.

Зукасам принадлежит участок 0,0770 га на ул. Байору соду 4-ои.

На участке стоит построенный в 2015 г. жилой дом площадью 196,81 кв. м и хозпостойка. Владельцы участка занимают высокие посты в госучреждениях.

Зуке – в Министерстве охраны окружающей среды, правда, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. Зукас с 2012 года возглавляет ЗАО EPSO-G. Это государственная компания, акции которой принадлежат Минэнерго.

В редакцию портала обратились владельцы соседнего участка (имя и фамилия людей редакции известны) и сказали, что стройка на участке Зукасов вызывает у них ряд вопросов. Якобы инспекторы не проверяют Зукасов из-за того, что они занимают влиятельные посты. "Когда у людей такие связи, ничего невозможно сделать", - сказал сосед. Ведь Инспекция по строительству и другие контролирующие ведомства находятся в подчинении у Министерства охраны окружающей среды, где работает Зуке.

Ситуация изменилась только после обращения к премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

"все длится несколько лет. Зукасы хотели построить что-то рядом с моим участком. Я не дал согласия, они построили, мы обратились в инспекцию. После того как я сходил к Сквернялису, им пришлось снести постройку, но фундамент остался. Сейчас какие-то работы продолжаются", - сказал сосед Зукасов.

Он считает, что Зукасы, оставив фундамент не выполнили требование Инспекции по строительству. Кроме того, он опасается, что строительство продолжается. Кроме того, сосед сказал, что Зукас обвиняет его в захвате земли и угрожает ему.

"В прошлом году они оборудовали стоянку для машин,вот и не осталось Начались претензии. Сначала они заявили, что часть забора "их", потом, что весь забор и 25 см земли. Они заявили, что там была какая-то лестница в старый дом. И письма писали, что сделают там вход. 8 раз что-то замеряли. Потом приходили землемеры, по их инициативе", - рассказал сосед Зукасов, который предполагает, что они пытаются повредить и разобрать его забор.

Представитель Строительной инспекции Диана Дамбраускене сказала, что в 2017 г. инспекция признала постройку около соседнего участка нелегальной и обязала убрать ее. Дамбраускене сказала, что других претензий у инспекции к Зукасам нет.

Поврежденный забор соседа.

Национальная земельная служба, которая проверяла правила использования земли, отметила, что претензий ни к Зукасам, ни к их соседу у нее нет.

"Мы объяснили участникам спора, что в соответствии с действующей практикой, они могут решать свои споры через суд", - сказал Аудрюс Гелжинис, представитель НЗС. По действующим в Вильнюсе правилам, возможна погрешность при замере земли в 10 см.

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