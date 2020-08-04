Депутат предлагает перенести Центр регистра из столицы в другой город

Депутат парламента Литвы Кястутис Масюлис обратился к министру экономики и инноваций Римантасу Синкявичюсу с предложением обратить внимание на то, что отделения и работники Центра регистра находятся в Вильнюсе.

"Государству было бы на пользу, если бы такие учреждения, предоставляющие услуги, и государственные компании не были сконцентрированы в одном городе. Так повышается безопасность систем и операций, обеспечиваются цели региональной политики. До сих пор все госучреждения находились исключительно в Вильнюсе, не исключение и Центр регистра. Приветствуется оптимизация операций, централизация отделений, но не надо все сосредотачивать в столице.

Часть отделений может успешно работать и в других городах, например, Шяуляй, Паневежисе, Алитусе и т.д.", – сказал депутат.

Ранее Министерство экономики и инноваций сообщило, что Центр регистра разместят в Вильнюсе на ул. Студенту, 39, где сейчас работает Вильнюсская коллегия.

"За последние 4 года государство упразднило в регионах 15 000 рабочих мест, а в Вильнюсе появилось много новых. Только в 2019 г. в Вильнюсе появилось 3400 финансируемых государством рабочих мест, а в регионах упразднили 5700. Эта практика противоречит хорошей практике других стран, например, Дании" – сказал Масюлис.

В Вильнюсе планируют строить и новое хранилище данных на ул. Саусё 13-осёс, рядом с Телебашней.

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