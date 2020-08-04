Министр обороны: обсуждается создание нового военного полигона на западе Литвы

Вооруженным силам (ВС) Литвы и союзникам по НАТО не хватает пространства для военных учений, поэтому обсуждается возможность создания нового военного полигона на западе Литвы, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Он подчеркнул, что в настоящее время передовым силам войск США и НАТО для учений достаточно полигона в Пабраде, однако "за счет учений вооруженных сил Литвы", которые должны помещаться на меньших территориях. Поэтому в ближайшей перспективе планируется больше инвестировать в полигоны Пабраде и Руклы.

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По словам министра, при выборе места для полигона будет учитываться усиление присутствия ВС Литвы в западной Литве и ситуация в Калининградской области соседней России.

"Из-за усиливающегося военного присутствия российских войск в Калининграде идут поиски возможности именно в западной Литве, чтобы было более равномерное распределение мест учений, так как сейчас всё концентрируется в Рукле, в Казлу Руде, и в Пабраде. Поэтому нужно более широко распределеить", - заявил Р. Кароблис.

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