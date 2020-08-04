История водителя Hegelmann Transporte: лишился работы и стал бездомным нелегалом

Отец двоих детей из небольшой таджикской деревни Мулломаксуд Хомидов несколько лет работал водителем в транспортной компании Hegelmann Transporte. Он рассказал, что его уволили перед самым карантином, в результате он лишился и разрешение на проживание в Литве и крова.

"Я уже 4 месяца живу в автомобиле", – сказал Delfi Хомидов.

Если сравнить как Хомидов выглядел, когда делал снимок на паспорт и как он выглядит сейчас, кажется, что он похудел на 20 кг.

Ситуация бывшего водителя Hegelmann Transporte осложнена еще о тем, что ближайшее посольство Таджикистана находится в Минске (Беларусь).

"Реально сейчас он уже - нелегал", – сказал глава Альянса литовских профсоюзов Аудрюс Цузанаускас.

Гендиректор Hegelmann Transporte Томас Юргелявичюс сказал, что Хомидов ушел с работы по собственной инициативе.

"Само собой разумеется, что после того, как он ушел с работы, он лишился разрешения на жительство в Литве. Это установлено законом", – сказал он Delfi.

Хомидов встретился с Цузанаускасом 22 июля. После этой встречи Цузанаускас сказал Delfi, что уже обратился в Департамент миграции с вопросом документов и в Центр по борьбе с торговлей людьми, чтобы обеспечить ему место жительства и питание.

Хомидов рассказал, что его уволили 6 апреля. О хорошо оплачиваемой работе водителя в компании Hegelmann Transporte он узнал через ташкентскую (Узбекистан) компанию, которая занимается наймом работников.

В 2018 году Хомидов приехал в Литву и начал работать водителем.

"Мне обещали, что в первый месяц заплатят 900 евро, во второй - 1600 евро, а в третий - 2200 евро", – рассказал он. Однако из справки "Содры" видно, что доходы Хомидова были непостоянными. Около половины средств он получал "на руки" в виде суточных.

"В марте зарплату не заплатили, только дали аванс. Сказали, что все выясним, когда вернешься в Литву, а вернулся, сказали, что я должен деньги. За что - непонятно", – сказал он.

Хомидов также сказал, что не знает, почему его уволили.

"Почему уволили - не знаю. Дали документ и все", – сказал он.

В документах "Содры" сказано, что он ушел с работы 6 апреля по собственному желанию.

Доходы Хомидова за март составили 240,24 евро "на бумаге", а до 6 апреля – еще 42,31 евро. Хомидов сказал, что не понял, что с ним расторгли трудовой договор, поскольку он литовским не владеет.

Странно, что нет требования переводить документы на понятный работникам язык. Это уже преступление, хотя в Трудовом кодексе такого обязательства нет", – заметил Цузанаускас.

Глава Hegelmann Transporte Юргелявичюс сказал Delfi, что в компании документы предоставляют на понятном работникам языке.

"Этот человек в компании проработал около года – все это время с ним говорили по-русски", – сказал он.

Юргелявичюс прибавил, что компания Hegelmann Transporte выплачивает зарплаты в установленном законом порядке.

До увольнения Хомидов жил в гостинице компании, в комнатах жили по 8 человек.

"Меня уволили, я пришел в гостиницу, а женщина и говорит мне, что я там больше жить не могу. Бери вещи и иди, куда знаешь", – рассказал он.

Таджик рассказал об инциденте, который произошел во время последней поездки.

"У меня был ученик, ему 54 года. Он уже не сможет работать. Он не умеет управлять машиной, я все время был в напряжении. Ехал в Италии, а там дорога скользкая. Я ехал с горы, а передо мной автомобиль, он стал тормозить, я тоже стал тормозить, но машина проехала и боком немного поцарапала. Я запросил у менеджера координаты места выгрузки. Тот стал мне кричать, что я сам должен все знать. Понимаю... Он 21 час работал, и я столько же, сейчас он разнервничался. Я ведь человек - не животное, не надо кричать. Я позвонил генеральному директору, рассказал о поведении менеджера. Вернулся в Литву, меня выгнали", – сказал Хомидов.

Он пояснил, что работал 21 час в сутки, потому что в экипаже было два человека.

"Но второй водитель за рулем не сидел", – сказал он.

Хомидов рассказал, что в компании подделывают документы.

"Говорят, что водители живут в гостиницах, но это не так. Ты должен предъявить полиции документ, доказывающий, что субботу-воскресенье ты провел в гостинице, хотя реально находился в автомобиле", – сказал он.

Юргелявичюс уверяет, что у компании Hegelmann Transporte есть несколько баз отдыха для водителей.

Хомидов лишился крова, поэтому уже 4 месяца живет в автомобиле Opel Astra.

"Друзья помогают, есть литовцы, таджики, которые помогают", – сказал он. Хомидов сказал, что домой он никак не может вернуться.

"Нет ни самолетов, ни поездов, ни автобусов. Сейчас карантин", – заметил он.

Хомидов сказал, что нашел в Каунасе работу, но не смог устроиться, поскольку в Литве он находится нелегально. Посольство Таджикистана находится в Минске, туда из-за карантина он не поехал.

"Мы не знаем, почему человек так долго находится в Литве, нарушая порядок пребывания на территории страны. Если редакция знает, где он находится, должна сообщить о нем ответственным ведомствам, ведь это нелегально", – сказал Юргелявичюс.

Акционеры Hegelmann Transporte - Антон и Зигфрид Хегельманны.

МИД Литвы на запрос Delfi о Хомидове ответил: "Иностранцам во время карантина не запрещено покидать территорию Литвы, поэтому для выезда в Минск он должен обратиться в посольство Беларуси, регламентирующее порядок въезда. Однако, выезжая из Литвы, он должен учесть действующие в Литве ограничения и то, что вернуться он, возможно, не сможет".

SДиректор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что у иностранцев есть возможность, не покидая Литву, устроиться работать в другое место, если они находятся в Литве на законных основаниях.

"В данном случае, гражданин Таджикистана находится в Литве незаконно и уже долгое время, он ничего не предпринял для того, чтобы узаконить свое пребывание в стране. Он должен покинуть территорию Литвы", – сказала она.

Гудзинскайте заметила, что он должен обратиться в департамент миграции, который решит его вопрос возвращения на родину.

"Департамент оценит его возможности покинуть территорию Литвы, установит срок 7-30 дней для того, чтобы он уехал добровольно. После того как он уедет добровольно, если он найдет работу в Литве, сможет вернуться назад", – объяснила она.

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