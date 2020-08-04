Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса, однако жители все еще сталкиваются с неудобствами даже после завершения карантина. Пока государственные поликлиники консультируют пациентов дистанционно, нуждающиеся в помощи врачей жители обращаются в частные клиники.

Есть ли справедливость в том, что жители, которые платят обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), вынуждены лечиться в частных клиниках, поскольку не могут попасть в свою поликлинику? Большая часть пациентов, с которыми журналист говорил около одной частной клиники, говорила, что у них нет выбора.

"Если мне нужны рецепты, если у меня что-то болит, я могу получить услугу. Однако если тебе нужен специалист, например, хирург, надо снова записываться в поликлинику. Тогда все сложнее", – рассказала пожилая женщина.

Она признала, что частные услуги врачей стоят недешево.

"Конечно, если надо идти к зубному врачу, то и в государственной берут деньги, как в частной. Я уже не понимаю, где скидки, остались только красивые разговоры. Как стригли нас, так и стригут.

Как ни придешь, не принимают, ждешь месяцами, а потом уже не помнишь, зачем пришел. Обращаешься, когда болит, а пока придет очередь, забываешь, зачем шел", - сказала женщина.

Один из мужчин подтвердил, что государственные поликлиники только больничный дают, больше от них нет никакого толка. По его словам, он два месяца не мог получить помощи из-за проблем с рукой.

"Я не вижу смысла идти туда за направлением. Сюда пришел в надежде получить услугу. Конечно, жалко денег, а что делать-то? Здоровье дороже. Уже два месяца мучаюсь с рукой, ничто не помогает. Уже лучше заплатить, чем дальше мучиться", - сказал он.

Еще одна пациентка была возмущена сложившейся ситуацией и сказала, что некоторые врачи вообще недоступны в государственных поликлиниках.

"Если перед карантином мы были записаны к одному специалисту, поскольку были серьезные проблемы со здоровьем, то потом все визиты аннулировали, сейчас надо записываться заново, чтобы попасть к тем же специалистам. Снова надо ждать неизвестно сколько, а меня мучают нечеловеческие боли. Чувствую, что нужна серьезная консультация, потом может быть поздно. Конечно, это беспорядок, это нехорошо, если в поликлиниках нет специалистов, может, надо давать направления куда-то еще? Например, в Сантаришкес? Я понимаю так. В моей Шешкинской поликлинике попасть к специалистам практически невозможно", - сказала она.

Пациентка согласилась, что все это стоит недешево, но выхода нет.

"Хорошо, если получаешь направление, тогда платишь меньше. А если нет. На этот раз у меня есть направление, а если бы не было, все равно пришлось бы идти. У поликлиник нет никакой ответственности, если говорить о специалистах", – сказала она, не скрывая разочарования.

Обеспокоены и родители школьников – мать троих детей сказала, что до сих пор непонятно, когда можно будет сделать справки детям в школу.

"Сначала я регистрировалась из-за работы, ждала месяц, потом за справками в школу, но непонятно, когда я их получу, мне даже не перезвонили. Сейчас в государственные поликлиники не попасть, лучше бы я тот ОНЗ, который плачу государству, заплатила бы частной клинике, поскольку, когда мне было плохо, меня через два дня приняли в частной поликлинике. Сложно себе представить, когда дети пройдут комиссию", - сказала женщина.

Горьких слов не жалел и мужчина, который пришел в частную клинику. Он сказал, что вся система - бардак.

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