Рынок новых автомобилей в этом году сократился на 26,5%

В Литве в январе-июле было зарегистрировано 22 тыс. новых легковых автомобилей - на 27 % меньше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 30 тыс. автомобилей.

Только в июле регистрация новых легковых автомобилей снизилась на 7,7% и составила 3,6 тыс., в то время как в прошлом году в то же время было зарегистрировано 3,9 тыс. автомобилей, сообщила компания AutoTyrimai на основании данных госкомпании Regitra.

В июле снижение было заметно меньшим, чем в апреле, мае и июне, однако "рынок всё еще несомненно ощущает последствия коронавирусной пандемии".

В прошлом месяце на рынке новых автомобитей Литвы лидировала марка Fiat (992 автомобиля), на втором месте была Toyota (532), на третьем - Volkswagen (367).

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