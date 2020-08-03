Литва и Польша обновили договор об образовании: министры приветствовали активные связи

Литва и Польша в понедельник возобновили договоренности между странами о возможности жителей этих стран учиться в университетах друг друга, о признании квалификаций.

В понедельник в Вильнюсе министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс и министр высшего образования и науки Войцех Мурдзек подписали обновленный договор о высшем образовании.

"Подписание данных договоренностей - это сигнал, который свидетельствует о дальнейшем развитии наших отношений. Я очень рад, что наши отношения в последнее время стали особенно интенсивными, и сотрудничество наших премьеров, и президентов, которое является очень интенсивным, еще раз свидетельствуют о нашей силе", - заявил В. Мурдзек.

Министр высшего образования и науки Войцех Мурдзек в своем выступлении упомянул общую победу Великого княжества Литовского и Польского королевства и Грюнвальдской битве.

„Ранее сегодня мы говорили, что перед лицом Грюнвальдской битвы, выступая плечом к плечу, мы показали, что могут сделать два народа перед лицом внешних сил. Сегодня мирное время, но наша общая позиция, согласование ее в структурах Евросоюза, свидетельствует о том, что наше сотрудничество очень важно", - заявил польский министр.

Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс подчеркнул, что "общая политическая траектория Литвы и Польши, как в вопросах безопасности, так и энергетики, а сегодня - и в сфере здравоохранения, имеет гораздо больше возможностей при обеспечении синергетического сотрудничества в академической сфере".

"Данный договор узаконивает то, чего не было в предыдущем договоре. Например, в Литве есть прикладной бакалавр, эта степень не была узаконена. Наши граждане, которые хотели продолжать обучение или трудоустроиться на польском рынке, не могли узаконить свой статус, это было очень важно выпускникам наших коллегий", - заявил А. Монкявичюс.

По сообщению Минобразования Литвы, договоренности обновили подписанный в 2005 году в Вильнюсе аналогичный договор. Обновление нужно было, так как за несколько прошедших лет изменились системы высшего образования обеих стран и присваиваемые квалификации.

Договор охватывает взаимное признание документов, дающих право на высшее образование, т.е. на обучение в обеих странах, а также признание частичного обучения, квалификационных степеней, научных и творческих степеней.

Со времени подписания договора в 2005 году в Литве, в Центре оценки качества обучения более тысячи лиц, прибывших в Литву для продолжения учебы или для трудоустройства, смогли получить подтверждение квалификации.

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