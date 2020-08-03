Полиция ненадевающим маски: мы можем назначать штрафы без предупреждения

С 1 августа в Литве вступило требование обязательного ношения масок в помещениях и общественном транспорте. Однако далеко не все выполняют требования. Одни учреждения строго контролируют выполнение нового порядка, а другие не обращают на них никакого внимания.

Вильнюсец Каролис рассказал Delfi, что в субботу, когда он решил покататься на велосипеде, столкнулся с затруднительной ситуацией. Он сказал, что проехав изрядное расстояние, вспомнил, что не взял из дома маску.

"А вода закончилась. Значит, ситуация незавидная. Надо было где-то купить воду, я был в Вильнюсском районе, понимал, что в магазин попасть не смогу. Вдруг, мне на глаза попался маленький сельмаг. Думаю, зайду и куплю, но продавщица выставила меня", – рассказал Каролис.

Он заметил, что, когда зашел в магазин, прикрыл нос и рот футболкой, но продавщице такая "маска" показалась непригодной.

"Говорит - или маска, или никаких услуг. Я понял, что ситуация безнадежная. Поехал дальше, доехал до Вильнюса, там был магазин, рядом аптека, но ведь и в аптеку не впустят. Вот я стоял у заправки и ждал, когда внутрь пойдет кто-нибудь в маске. Слава Богу, нашелся человек, который выручил меня", – сказал Каролис.

Вильнюсец Марюс удивлялся тому, что в некоторых больших торговых центрах не все соблюдают новый порядок.

"В воскресенье я был на рынке Галес. Половина продавцов была без масок или же маски видели у них под подбородком. Без масок были и многие покупатели. Я пришел в ужас. Никто никому ничего не говорил, не делал никаких замечаний. Поскольку некоторых торговцев я знаю, не хотелось пугать людей полицией. Но вообще-то, когда рядом столько людей без масок, страшновато. Думаю, если бы там побывала полиция, были бы и штрафы", – сказал он.

По словам представителя Департамента полиции Ревиты Янавичюте, за выходные штрафы за неношение масок получили 11 человек. Еще 7 были наказаны за нарушение режима самоизоляции.

"9 случаев зафиксировали в магазинах, два в общественном транспорте", – сказала она Delfi.

Больше всего нарушителей было в Вильнюсе – там штрафы получили 7 человек, еще двое были наказаны в Паневежисе, по 1 в Зарасай и Мажейкяй.

"Всем, у кого не было масок назначили штраф в размере 250 евро (половина минимального штрафа), его надо заплатить в течение 15 календарных дней. Хотим обратить внимание на то, что, согласно Кодексу административных правонарушений, такого порядка как предупреждение за нарушение нет, но полицейские сами могут предупредить и напомнить о действующем порядке", – сказала Янавичюте.

Требование носить маски вступило в силу с 1 августа. За нарушение действующего правила грозит штраф в размере 500-1500 евро физическим лицам и 1500-6000 евро - юридическим лицам.

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