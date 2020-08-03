Klaipedos nafta: Литве стоит инвестировать в автозаправочные станции с СПГ

Поскольку у Литвы есть терминал сжиженного природного газа (СПГ) следует создавать сеть автозаправочных станций с СПГ, утверждает руководитель оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta.

По утверждению Дарюса Шилянскиса, в Европе сжиженный газ выполняет важную роль замены имеющегося топлива более экологическим. В регионе быстро растет сеть пунктов заправки СПГ для грузового и общественного транспорта.

"СПГ, по сравнению с другими видами топлива, считается источником энергии, который может значительно повлиять на снижение вызываемого выхлопными газами парникового эффекта в среднесрочном и долгосрочном периоде. Дорожный транспорт является одним из приоритетных сегментов в достижении этих целей", - в сообщении для прессы Шилянскис.

Он также подчеркнул, что на фоне расширения сети пунктов заправки СПГ в Европе в Литве еще только идет обсуждение создания "базового потребителя" - предполагаемой первой автозаправки СПГ.

Агентство по управлению проектами в области экологии до сентября принимает заявки на приобретение транспортных средств, использующих разные виды газа, водород, а также на создание или расширение инфраструктуры. На это выделено 15 млн. евро.

По мнению оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, по последним данным европейской NGVA (Ассоциации транспортных средств на естественном и биологическом газе), в настоящее время сеть автозаправок СПГ в Европе превысила 300 (в прошлом году их было 217), по дорогам Европы ездят более 9600 грузовых автомобилей на СПГ и их количество в будущем увеличится.

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