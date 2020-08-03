В Вильнюсе – сцена как из боевика: водитель BMW остановил движение и пошел выяснять отношения

Казалось бы, выяснение отношений на улицах в Литве - нехарактерное явление. Однако, если посмотреть это видео, напрашивается иной вывод. Видео прислал читатель портала Delfi. Это видео было снято с помощью видеорегистратора на улицах Вильнюса.

Запись была сделана в воскресенье, 2 августа, на круговом перекрестке на ул. Гяросёс Вильтес. Видно, как водитель пытается въехать на кольцо.

Похоже, улучив подходящий момент, водитель Volkswagen Caddy выехал на кольцо. Однако через мгновенье к нему подъезжает BMW E60. По словам очевидца, водитель BMW E60, приблизился к Volkswagen Caddy о стал сигналить, выражая недовольство.

Но, кажется, этого водителю BMW показалось мало. Он попытался объехать Caddy справа, перестраиваясь через сплошную полосу. Однако, увидев там другой автомобиль, не растерялся: обошел Volkswagen Caddy по той части кольца, которая не предназначена для движения и затормозил.

После этого водитель BMW включил аварийные огни, остановив движение на кольце.

По словам очевидца, он видел, как водитель E60 вышел и пошел выяснять отношения с водителем Caddy. Чем все закончилось, очевидец не знает, однако запись он передал в e-policija.lt.

Представитель Литовской дорожной полиции Ритис Восилюс сказал Delfi, что поведение водителя BMW может расцениваться как хулиганство. Ему грозит штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.

Правда, по словам Восилюса, полиция должна будет оценить и действия водителя Volkswagen Caddy. Но пока не проведено расследование, неясно, заставил ли водитель Volkswagen водителя BMW резко тормозить или водитель BMW имитировал опасную ситуацию, поскольку ехал на высокой скорости по кольцу - именно скорость движения BMW вызвала вопрос у полицейских, просматривавших видео.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!