Президент Литвы согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем.

"Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.

Правительство на прошлой неделе одобрило предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Закон о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января, стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.

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Окончательное решение должен принять Сейм.

Правительство предлагает объявить 13 января нерабочим днем вместо 2 ноября, Дня поминовения усопших.

Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.

Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.

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