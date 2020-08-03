Специалист: цена электроэнергии БелАЭС может стать оружием манипуляций в руках Кремля

Продажа электроэнергии БелАЭС по цене ниже себестоимости может стать оружием манипуляций в руках Кремля, считает лектор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ромас Швядас.

"Если считать с экономической точки зрения, с процентами за кредит, который Беларусь получила у России, цена не должна быть низкой. Но тут в отношениях с Кремлем ситуация такова, что если Беларуси некому будет продавать электричество, она будет готова к демпингу цен, чтобы получить хоть сколько-то средств, чтобы проект мог существовать", – сказал он в передаче Delfi 11.

По словам Швядаса, это может создать проблемы в странах Балтии, поскольку цена на белорусское электричество будет ниже.

"Демпинг - одна из популярных тактик, которую может использовать Кремль, т.е. специально компенсировать часть цены, чтобы создать зависимость и вызвать хаос в регионе.

Тут могут сработать элементы рынка, системные элементы, Беларуси некуда будет девать электроэнергию. Могут действовать и геополитические меры, будут намеренно стараться поставлять в наш регион более дешевое электричество и попытаться вызвать недовольство местной промышленности и бизнеса тем, что рядом с границей такое дешевое электричество, а мы его не покупаем. Как сейчас конкурировать с Китаем?

Цена будет отдельной и важной темой", – прогнозировал он.

Глава Государственной инспекции безопасности атомной энергетики Саулюс Кутас заметил, что при обсуждении цены электроэнергии Островецкой АЭС надо учесть и то, что рано или поздно ее придется закрывать.

"Закрытие - это основное условие и элемент подсчета при выяснении настоящей цены электричества АЭС. Если это не посчитать, то цена будет искажена. Грубо говоря, закрытие АЭС стоит столько же, сколько и строительство. Значит ориентационная цена – стоимость двух электростанций", – сказал он.

В свою очередь председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подерис отметил, что стоимость электроэнергии определяется и спецификой действия АЭС.

"Когда АЭС запускают, она работает все время. В систему подается энергия, которую продают. Нет даже вопроса, будет ли она дешевой. Она будет дешевой. Но не из-за низкой себестоимости, на АЭС невозможно изменить режим. Она работает в одном темпе и торгует. Если надо, продают и по цене ниже себестоимости. Ведь если она не работает, что делать? Банк ведь не возьмет", – сказал он.

Сообщается, что первый блок БелАЭС уже почти завершен, а его физический запуск запланирован на август.

Кутас пояснил, что теоретически и юридически есть два момента запуска блока АЭС.

"Физический запуск, когда в реактор загружают топливо и становится возможной ядерная реакция. Затем реактор пытается запустить генератор и он синхронизируется с электрической системой. Тогда электроэнергия уже попадет в сети и значит, что АЭС работает. Программа запуска большая, это комплекс систем. Все ее действие надо наладить. Это продолжительный процесс, требующий немало знаний. Нужна и культура безопасности обслуживающего персонала", – сказал энергетик.

Швядас сказал, что БелАЭС оказала существенное воздействие на регион.

"После запуска БелАЭС Кремль продолжит начатое. Он успешно пользуется тактикой "разделяй и властвуй", он вносит раздор в наш регион, разделяет его. Мы говорим об ядерной безопасности, о системе, торговле электричеством, но, по моей оценке, самая большая угроза - увеличение зависимости Литвы и Беларуси от Кремля. У Кремля в нашем регионе есть объект, с помощью которого можно нами манипулировать.

Хаос начался как во внутренней политике Литвы, так и в отношениях с латышами и эстонцами. Мы вынуждены оправдываться. Веет прохладой в отношениях с Беларусью. Я думаю, в Кремле этому рады", – сказал Швядас.

Он прибавил, что, по его оценке, БелАЭС - не объект, а субъект.

"Это средство, которое Кремль использует для напоминания о положении в регионе. В США и Великобритании Кремль иначе вмешивается в процесс, там у него есть инструмент, который он может использовать в любое время, вызвать разные провокации", – сказал он. Подерис напомнил, что в Литве действует закон, запрещающий покупку электроэнергии БелАЭС.

"Но есть идеи изменить этот порядок. Другое мнение гласит, что в 2025 г. мы отмежуемся от восточной системы, но до того времени – может и будем участвовать в торгах. В ходе предвыборной кампании об этом говорят, увидим после выборов...", – сказал он.

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