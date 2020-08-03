Второй раз за последние два месяца осквернен памятник Виленскому Гаону

Второй раз за последние два месяца памятник Виленскому Гаону в вильнюсском Старом городе был облит неустановленной жидкостью.

Департамент полиции сообщил, что в воскресенье, примерно в 17.20 ч. было замечено, что осквернен памятник на улице Жиду.

"Поступило сообщение, что памятник Виленскому Гаону был облит, возможно, кислотой. Сообщил экскурсовод", - сказала BNS представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По ее словам, начато расследование по подозрению в разжигании розни, нанесенный материальный ущерб будет установлен позже.

В конце июня этот памятник был облит светлой жидкостью, расследование в этой связи еще продолжается.

Тогда был осквернен и находящийся на ул. Месиню памятник доктору Цемаху Шабаду.

Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, считается одним из самых известных толкователей Талмуда.

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