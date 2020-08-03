В Литве вступают в силу новые ограничения: самоизолироваться должны возвращающиеся из Франции и Мальты

Жители Литвы, возвращающиеся из Франции и Мальты, с 3 августа должны изолироваться на две недели.

Эти два государства внесены в список стран, при возвращении из которых нужна изоляция, из-за высокого уровня заболевания.

Из Францию в Литву пока еще могут приезжать иностранцы, но они также должны две недели провести в изоляции. Из Мальты в Литву иностранцы не могут приезжать, за исключением установленных правительством случаев.

Самоизоляция требуется при возвращении из стран, где уровень заболеваемости составляет 16 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Безо всяких ограничений в Литву могут приезжать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Из других стран иностранцы не могут приезжать в Литву, за исключением предусмотренных правительством Литвы случаев.

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