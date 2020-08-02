Решение литовских властей выплатить одноразовое пособие на детей радовало семью недолго

На прошлой неделе в Литве начали переводить одноразовые пособия на детей. Цель этих выплат – уменьшить отрицательные социальные и экономические последствия кризиса COVID-19. Несмотря на то, что министерство акцентировало тот факт, что это деньги получат все дети, на которых в Литве платят "детские" деньги, не всех родителей такое решение властей обрадовало. В редакцию Delfi написала женщина, которая рассказала, что ее семье это пособие не полагается: "Правящие приняли закон, дискриминирующий моего ребенка".

Ина писала, что ее муж работает в Великобритании. Он подал там заявку на получение "детских" денег.

"Когда государство сообщило об одноразовых пособиях на детей, мы обрадовались, как о большинство семей, воспитывающих детей. У нас двое малолетних детей, поэтому 240 евро были бы весьма кстати. Во время карантина и после него наши доходы уменьшились, семью содержит один муж. Мы подали заявку на получение денег. Указали, что "детские" деньги получаем в Великобритании. Через несколько недель мы получили 240 евро и деньги на детей", – сказала она.

Она сказала, что сразу же, увидев, что ом заплатили и "детские" деньги, связалась с представителем муниципалитета, чтобы вернуть их.

"И тут я, к сожалению, узнала, что нам не полагаются не только "детские" деньги, но и одноразовое пособие. Я лишилась дара речи. Как это? Долг государства лежит на всех на нас, и на детях тоже, а когда начинается дележ средств, то некоторых детей выбрасывают за борт как неполноценных литовских детей. Правящие таким законом дискриминируют моих детей. Я понимаю, что всем нелегко, но если помогают всем, то надо помогать всем, а не играть в игры. Этому дали, этому дали, а этому - нет", – возмущалась женщина.

По ее словам, ее семья восприняла это как насмешку. "Еще одна власть, новые разочарования, новые дыры в бюджете", - сказала она.

Представители Соцмина сказали Delfi, что по действующим в ЕС законам, родители детей не могут получать выплаты в нескольких странах.

"Право первенства у той страны, где работает и платит налоги один из родителей – в данном случае отец работает и платит налоги в Великобритании, поэтому там и получает "детские" деньги. Литва могла бы платить разве что разницу между выплатами в Великобритании и Литве, если бы они были больше, чем в Великобритании", – сказано в пояснении.

Указано, что и одноразовые пособия связаны с получением "детских" денег в Литве.

"В данном случае одноразовое пособие не платят, поскольку отец детей получает большое пособие в Великобритании. Рекомендуем поинтересоваться – может, в Великобритании выплачивают похожие одноразовые пособия. Сожалеем, что муниципалитет допустил ошибку, приняв документы и выплатив пособие", - сказано в ответе. По данным министерства, если деньги получает отец в Великобритании, значит мать в Литве не работает и не находится в отпуске по уходу за детьми.

"Это значит, что она может зарегистрироваться на бирже труда и получать временное пособие по безработице. С этим вопросом надо обращаться в Службу занятости", – предложили представители Соцмина.

Delfi напоминает, что выплатить одноразовые пособия на детей предложил президент Литвы Гитанас Науседа.

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