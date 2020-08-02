В Вильнюсе будут снимать два литовских фильма - сообщают об ограничении движения

В августе начинаются съемки двух новых литовских кинофильмов, поэтому в городе будет ограничено движение, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Режиссер короткометражных фильмов "Дембава", "Верблюд", "Баня", "Кавказ", "Воссоздание" Лауринас Барейша снимает свой первый полнометражный фильм "Пилигримы", а режиссер фильмов "Сердца", "Дядя Рокас и Нида", "Обреченные", "Женщины лгут лучше" Юстинас Крисюнас – романтическую комедию "Мужчина за деньги".

Съемки будут проходить на ул. К.Донелайчё, Гележинё Вилко, А.Гоштауто, Вильняус, проспектах Гедиминаса, Конституциёс, на пешеходном мосту, ведущем в парк Вингис и в других местах города.

Предупреждаем о кратковременных ограничениях движения в следующих местах:

3 августа 19-22.30 ч. на ул. К.Донелайчё у домов 3A и 18, движение транспорта будет остановлено ненадолго - до 2 мин.

4 августа 14–15 ч. съемки будут проходить на виадуке на ул. Гележинё Вилко (ограничений не будет).

4 августа 13–15 ч. съемки будут проходить на пр-те Конституциёс у здания номер 22 на полосе для общественного транспорта (ограничений не будет).

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