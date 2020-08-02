Вильнюс готовится к возможной второй волне коронавируса: как будем жить до Рождества

В Литве снова выросло количество новых случаев коронавируса, поэтому Вильнюсский муниципалитет, чтобы не допустить возможную вторую волну COVID-19 в столице, обновило план борьбы с инфекцией, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы готовимся к осеннему периоду, который во многих сферах может быть не таким, как обычно", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Каким будет начало учебного года?

Пока Вильнюс готовится к обычному учебному году – в дошкольных и школьных заведениях обновляют информацию о важности гигиены и другие рекомендации. Если на национальном уровне будут приняты какие-то рекомендации относительно массовых мероприятий, в их числе и отзыв мероприятий по случаю начала учебного года, тогда этот праздник в школах отзовут или перенесут на другое время.

Не исключена и возможность дистанционного обучения, поэтому в конце августа муниципалитет проведет соответствующие курсы для учителей.

Родители должны знать, что на данном этапе действует исключение – необязательно спешить с заказом новых медицинских справок, прошлогодние действуют до Нового года. Такие справки нужны только при смене школы или детсада.

Услуги здравоохранения в Вильнюсе безопасны и доступны

Есть перемены и в работе медучреждений. Будут предоставлять как контактные, так и удаленные консультации, поэтому жители быстрее смогут получить необходимые услуги.

Пока риск заболевания корнавирусом остается высоким, удаленные консультации по-прежнему будут поощряться.

Муниципалитет делает все возможное для обеспечения своевременной проверки на коронавирус. Сейчас в городе действует один мобильный пункт. За последние 4 месяца в мобильных пунктах Вильнюса взяли больше 40 000 тестов.

Муниципалитет и местные медучреждения располагают запасом средств защиты, которых хватит на полгода.

С учетом того, что многие случаи коронавируса привозные, мэрия просит более ответственно подходить к вопросу проверки на коронавирус приезжих. Например, оборудовать мобильный пункт рядом с Вильнюсским аэропортом или организовать работу мобильной бригады.

Поощряют удаленную работу

Столичный муниципалитет еще во время первой волны демонстрировал, как организовать удаленную работу и предоставлять все необходимые услуги.

Мэрия призывает и другие организации и бизнес-компании, не дожидаясь осени, перевести максимум сотрудников на удаленку, отказаться от ненужных встреч или проводить их в виртуальном пространстве.

Как безопасно перемещаться по городу?

После того как правительство Литвы вернула обязательное ношение масок в общественном транспорте, напоминаем основные правила.

С 1 августа в автобусах и троллейбусах, как и в закрытых помещениях, маски надо носить обязательно, кроме того, во всех автобусах и троллейбусах есть антисептик. Важно также соблюдать дистанцию и выезжать заранее.

Водители по-прежнему отделены от пассажиров стоп-лентой и не продают одноразовые билеты.

Каким будет Рождество в столице?

Рождественские мероприятия муниципалитет планирует с учетом наблюдаемой ситуации. Он рождественских мероприятий не отказываются, большая часть их останется, только с соблюдением правил безопасности. Однако, вероятно, не будет большого концерта по случаю зажжения огней на елке. Однако конкретные решения будут приняты позже, когда будет известна реальная ситуация.

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