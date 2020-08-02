После короткой передышки в Литве снова пойдут дожди

В воскресенье в Литву придет зона высокого давления. Ожидается малооблачная погода, поэтому осадков не прогнозируют.

Ночью будет 7-12, на Куршской косе 13-15 градусов тепла. Днем также будет ясная погода. Без осадков. Воздух прогреется до 21-26 градусов.

В ночь на понедельник погода начнет меняться. Ночью на западе начнется небольшой дождь. Будет 10-15, на взморье 16-17 градусов тепла. днем небольшие дожди пройдут по всей Литве. Воздух прогреется до 22-27, на западе 19-21 градус.

В середине недели будет тепло, но дождливо.

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