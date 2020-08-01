Ночной рейд в Вильнюсе: проверка прияных водителей и авария

В ночь с пятницы на субботу сотрудники дорожной полиции Вильнюсского уезда напомнили водителям, что запрещается садиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения или без водительских прав. Осмотрев несколько мест в столице, они спешили на место аварии с участием пьяного водителя.

В пятницу вечером несколько экипажей выстроились на окраине Новой Вильни. За несколько часов до полуночи пьяные водители там не попадались. Когда рейд переехал в усадьбу Веркяй, не всем посчастливилось спокойно добраться до дома.

Незадолго до полуночи попались несколько водителей, которые уже употребляли алкоголь, но все еще не превышали допустимых норм. Около 23.30 был остановлен водитель Ford, который пытался уклониться от проверки.

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Мужчина начал убеждать полицейских, что он выпил немного, но всего 10 минут назад, так что по закону его нельзя проверить, потому что показатели алкотестера не будут точными.

Речи не помогли, у мужчины установили 0,73 промилле. Здесь его путешествие как водителя закончилось.

Девушка на автомобиле Audi, которую вскоре проверили, по-видимому, очень переживала, потому что ей не удавалось дунуть в счетчик алкоголя. Полицейские и водитель долго боролись, пока наконец девушка не смогла сделать это почти с десятой попытки. Алкотестер установил 0.39 промилле. Водитель сказала, что она только выпила бокал вина несколько часов назад. Поскольку у нее уже два года стажа вождения, ей нужно было только расписаться в официальном журнале проверок, однако она не превысила допустимой нормы.

А вот водитель-новичок Mazda попал в очень неприятную ситуацию. Парень, совершивший нарушение, пропустил крайний срок, чтобы пересдать экзамены, поэтому это считается вождением без прав. Водитель пытался убедить полицейских, что он это случайно, просто опоздал. Однако это не освобождает от ответственности.

На этот раз никакого серьезного уровня опьянения во время рейда обнаружено не было, но уже в конце проверок полиции пришлось поторопиться на проспект Конституциёс. Пьяный водитель в автомобиле Isuzu врезался в столб.

Русскоговорящий мужчина с трудом объяснил, как произошла авария, и заверил, что шины взорвались до удара о столб.

К счастью, поблизости не было людей, так как машина врезалась в столб рядом с пешеходным переходом. Подушки безопасности от удара взорвались, мужчина не пострадал.

У него установлено 1.44 промилле. Недолго оставалось до того, чтобы ему грозила уголовная ответственность, однако полицейские не позволяли ему спокойно ехать по своим делам.

Водитель Isuzu был доставлен в полицейский участок.

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