Занимающийся прокатом лодок в Тракай предприниматель: литовцы за катание могут сегодня заплатить 100 евро

Караим Артурас Лавриновичюс, который живет в Тракай, уже шесть лет арендует прогулочные катера, на которых в теплое время года катает своих клиентов вокруг Тракайского замка. Правда, по его словам, этот сезон будет немного отличаться от обычного, но бизнесмен говорит, что литовцы сегодня не пожалеют 100 евро за час катания.

Когда мы приезжаем на встречу с Артурасом - это раннее и летнее утро понедельника. Хотя обычно привыкли видеть много людей, отдыхающих и развлекающихся в Тракай, этим утром не видим вообще никого.

Артурас ведет нас к набережной, где обычно десятки предпринимателей предлагают арендовать водные велосипеды или лодки, но он сразу говорит, что сегодня мы не будем говорить об этом, он покажет свои последние покупки - черную и белую экологические лодки Solliner, которые, как он подчеркивает, в Литве больше нигде нет.

Подойдя ближе Артурас говорит, что лодки особенные, потому что они заряжаются от солнечной энергии, а забравшись внутрь он объясняет, что лодка девятиместная, и если день ветреный, можно опустить занавес чуть ниже.

Мужчина говорит, что его бизнес по аренде лодок начался около шести лет назад. Одна из его первых лодок была гибридной, с дизельным двигателем и электрическим.

"За то время мы поняли, что это и есть будущее, и нам нужно в него инвестировать. В прошлом году мы нашли эти лодки Solliner, их производители - поляки, и мы хотим представить их и в Тракай. Это новинка", - говорит он.

И действительно, когда запускается двигатель лодки, вы не слышите ни одного типичного звука от двигателя.

"Преимущество плавания с электромотором заключается в том, что когда мы плаваем, вы его почти не слышите", - говорит Артурас, отмечая, что он купил их сам в конце прошлого сезона.

На вопрос, привлекли ли эти лодки внимание тех, кто хочет прокатиться, бизнесмен открыто говорит, что, поскольку в этом году въездной туризм значительно ниже, сами литовцы или гости из Эстонии, Латвии и Польши получают удовольствие от плавания.

"Люди понимают важность экологии. В пятницу у меня будет клиент, который сказал, что если лодка с электродвигателем, он будет плавать на полчаса дольше, что означает, что он заплатит больше", - говорит он.

Правда, сколько стоит такая лодка, Артурас не раскрывает. Он утверждает, что цена зависит от комплектации лодки.

"Черные дороже, потому что их реализация дороже, но я оставлю это коммерческой тайной", - говорит он, утверждая, что речь идет не об одном десятке тысяч.

Мужчина не скрывает, что на борту часто проводятся вечеринки, но говорит, что если планируется более серьезная вечеринка, у него также есть корабли побольше.

"У нас также есть лимузины на воде со вторым этажом", - смеется он.

Правда, час езды на такой экологической лодке стоит 100 евро, но Артурас говорит, что сегодня литовцы действительно могут заплатить так много за поездку.

"Мы просто заметили, что в этом году действительно могут платить так много. С другой стороны, люди ищут развлечений, потому что они не могут выехать за границу, поэтому они отправляются в Тракай. Когда хорошая погода, вы понимаете, что здесь происходит, иногда даже трудно въехать в город", - говорит он.

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