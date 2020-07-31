Дефицит сектора центральной власти Литвы – 1,46 млрд евро

BNS ru.DELFI.lt

В январе-июне этого года дефицит сектора центральной власти Литвы составил 1,457 млрд евро. Шестимесячный баланс сектора центральной власти был на 1,876 млрд евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов.

Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 6,614 млрд евро, расходы – 7,898 млрд евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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