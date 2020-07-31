Доходы сектора центральной власти в январе-мае составили 6,614 млрд евро, расходы – 7,898 млрд евро.

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