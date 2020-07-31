Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Маски возвращаются. Будут ли другие ограничения и когда придет вторая волна? Обсуждаем со специальным гостем
- Вежливые люди: теперь и в Беларуси. Лукашенко заявил о задержании российских наемников, но митинги продолжаются
- Выстрелы у дороги к дому президента. Что случилось в Пучкоряй?
- Работающим на улице будут доплачивать. Как поменяется Трудовой кодекс?
- Солнце, воздух и... болезнь. Почему к врачам стоят очереди и можно ли вылечиться дистанционно. В рубрике “Без Маски” — доктор Морозовас.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Евгений Титов.
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