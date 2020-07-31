Novaturas надеется на доходы от местного туризма

Один из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas, который в этом году понес миллионные убытки из-за пандемии коронавируса и ограниченных зарубежных поездок, надеется на рост внутреннего туризма и потоков путешественников между странами Балтии в будущем.

"У нас было очень успешное начало 2020 года, однако со второй половины февраля мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в мире, особенно ударившим по индустрии туризма и авиации", - сказала на интернет-семинаре в пятницу глава компании Аудроне Кейните.

Поэтому группы предложила всем жителям стран Балтии альтернативу в виде местного туризма - услуги проживания на курортах, а в Литве - и ознакомительные поездки.

По словам А. Кейните, в первом полугодии доходы от местного туризма составилим очень небольшую часть, однако ожидается, что в будущем они возрастут.

"В первом полугодии этого года доля продаж местного продукта составила 0,1%, однако мы стали продавать его только в начале летнего сезона, в июне, поэтому было слишком мало времени сгенерировать большие продажи в первом полугодии", - сказала А. Кейните.

Из-за связанных с пандемией ограничений компания с середины марта до июля не организовывала путешествия за рубеж. Выручка компании за первое полугодие составила 23,5 млн евро - на 75% меньше, чем в январе-июне, ее чистые убытки составили 2,244 млн евро.

После обнародования компанией результатов деятельности и оценки влияния кризима на результаты Вильнюсская биржа Nasdaq в четверг присвоила предприятию статус находящегося под наблюдением.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!