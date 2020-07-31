За незаконное пересечение госграницы двое мужчин оштрафованы на 7,5 тысяч евро

Мариямпольский участковый суд во вторник оштрафовал на 7,5 тыс. евро двух мужчин за незаконное пересечение государственной границы Литвы.

Как сообщает Генпрокуратура, в апреле прошлого года в Вилкавишкском районе один из них вышел по рву с водой на территорию России и пару минут спустя вернулся назад в Литву. Его сообщник в это время наблюдал за ситуацией, чтобы не быть застигнутыми пограничниками.

Позже мужчины были задержаны и объяснили, что на границе охотились на бобров.

"Для возникновения уголовной ответственности не важна цель пересечения госграницы (даже если человек охотится или собирает грибы), важно, что это было сделано незаконно и была пересечена внешняя граница Евросоюза", - приведены в сообщении слова возглавлявшего досудебное расследование прокурора Витаутаса Нацикунаса.

Решение суда в течение 20 дней после обнародования можно обжаловать в апелляционном порядке.

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