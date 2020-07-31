Наркевич выяснит возможности Lietuvos pastas расширить спектр финансовых услуг

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич в пятницу намерен выяснить с руководством почтовой компании Lietuvos pastas, каковы возможности расширить спектр предоставляемых ею финансовых услуг.

Во встрече примут участие гендиректор Lietuvos pastas Аста Сунгайлене и председатель правления компании Миндаугас Кигуолис, сообщили BNS в Министерстве транспорта.

Министр финансов Вилюс Шапока на этой неделе сказал в Сейме, что поскольку в Литве не хватает некоторых банковских услуг, их могла бы предоставлять Lietuvos pastas. Он повторил, что государственный банк, который намечается создать в стране, не должен предоставлять розничные банковские услуги, однако их могла бы предоставлять почта.

Ранее он говорил, что Lietuvos pastas уже сейчас обладает статусом финансового учреждения и предоставляет финансовые услуги, поэтому компании нужно подумать о том, какие финансовые услуги она могла бы предоставлять дополнительно.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис ранее не исключил возможности того, что на основе сети Lietuvos pastas можно было бы создать Государственныйб банк развития. В. Шапока эту идею не поддерживает.

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