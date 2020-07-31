Глава Минздрава вернулся из отпуска и принялся за решение проблем

После инцидента с серверами e.sveikatа в Центре регистра глава Миздрава Аурелиюс Верига заявил, что за ними могли бы присматривать Государственная больничная касса или какое-то другое учреждение системы здравоохранения.

Об этом 31 июля сказал министр здравоохранения, который ненадолго вернулся из отпуска. Он намерен обсудить этот вопрос с главой Центром регистра Саулюсом Урбанавичюсом и министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом.

"Если существуют физические проблемы с размещением серверов, мы, быть может, обсудим варианты переноса серверов в другое место. У нас есть Государственная больничная касса, можно в ее помещение перенести серверы системы e.sveikatа. Будем говорить о возможных альтернативах, чтобы в будущем подобное не повторились", – сказал LRT Верига.

Он заверил, что до этого инцидента за помощью в Минздрав никто не обращался, а все остальные "потребности, связанные с e.sveikata, удовлетворялись".

"Мне странно было слышать заявление о том, что обращались по вопросу каких-то резервных мощностей из Центра регистра – я такого не помню, если говорить о запасных копиях и т.п.", – сказал он.

На прошлой неделе после сильного ливня в Вильнюсе была затоплена серверная Центра регистра. По этой причине вышли из строя многие базы данных, а е.sveikatа не работала больше недели.

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