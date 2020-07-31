В Каунасском округе зафиксирован второй в этом году случай смерти от клещевого энцефалита

BNS ru.DELFI.lt

В Каунасском округе зафиксирован второй в этом году случай смерти от клещевого энцефалита, информировал 30 июля Национальный центр общественного здравоохранения.

По данным НЦОЗ, человек скончался 24 июля. В этом году от энцефалита уже скончался житель Паневежского округа, поэтому этот случай - второй. "От энцефалита скончался 71-летний мужчина из Пренайского района. Он сам не видел клеща, который был переносчиком болезни. Мужчина не был привит от энцефалита", – сказано в сообщении. По данным НЦОЗ, в этом году энцефалит диагностировали у 59 жителей Каунасского округа, 28 случаев установлены в июле. Заболели 4 детей до 18 лет и 54 взрослых. Статьи по теме: В Вильнюсе появились таблички, предупреждающие о клещах В Литве зафиксировали первую в этом году смерть от клещевого энцефалита "94% больных лежали в больнице. (...) Все заболевшие не были привиты от энцефалита. 37% заболели энцефалитом по месту проживания", – сообщает НЦОЗ. Три года подряд энцефалитом заболевает больше мужчин, чем женщин. В прошлом году из 711 больных 404 были мужчины. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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