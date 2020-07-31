Сельский ресторан удивил посетителей: сюда хочется вернуться не раз

Вероятно, про Древерну слышали далеко не все жители Литвы. В это удаленное село Клайпедского района заезжают немногие, ведь чаще всего на взморье отдыхающих привлекает Паланга, Клайпеда, Швянтои или Неринга. Однако многие забывают об уютной Древерне на берегу залива.

Первое, что привлекает в этой деревеньке - пейзаж с набережными и лодками, с яхтами и уютными домиками вокруг.

В центре села стоит ресторан Drevernos uostas, из окон которого открывается вид на порт с яхтами.

Фирменное блюдо ресторана – котлеты из щуки. Его и заказала журналист. Кроме того, она отведала суп дня, который большого впечатления не произвел.

Зато котлеты из щуки были великолепны. Их подают на картофельном пюре с маринованной свеклой и листьями салата. Стоит это блюдо 9 евро.

Рыбные блюда в этом ресторане готовят из пойманной местными рыбаками рыбы.

С террасы ресторана вид открывается на Мертвые дюны, находящиеся на другой стороне залива, а яхта в порту настраивают на романтический лад.

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