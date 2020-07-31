Первое, что привлекает в этой деревеньке - пейзаж с набережными и лодками, с яхтами и уютными домиками вокруг.
В центре села стоит ресторан Drevernos uostas, из окон которого открывается вид на порт с яхтами.
Фирменное блюдо ресторана – котлеты из щуки. Его и заказала журналист. Кроме того, она отведала суп дня, который большого впечатления не произвел.
Зато котлеты из щуки были великолепны. Их подают на картофельном пюре с маринованной свеклой и листьями салата. Стоит это блюдо 9 евро.
Рыбные блюда в этом ресторане готовят из пойманной местными рыбаками рыбы.
С террасы ресторана вид открывается на Мертвые дюны, находящиеся на другой стороне залива, а яхта в порту настраивают на романтический лад.
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