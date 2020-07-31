В Шяуляй наплыв туристов: некоторые и поверить не могут, что в этом городе так хорошо

Если вы соберетесь провести выходные в Шяуляй, проверьте, будут ли места в гостиницах и ресторанах. Латышам так полюбился этот литовский город, что они массово едут туда на отдых. Латыши называют Шяуляй лучшим местом в Литве.

Журналист DELFI Ориюс Гасановас расскажет, чем Шяуляй привлекает туристов.

Странно видеть в этом городе так много латышей. Они повсюду - в ТЦ, в продовольственных магазинах, около озер, в музеях, в кафе и ресторанах. В Шяуляй немало и поляков. Любят этот город и сами жители Литвы.

Очень важно заранее позаботиться о ночлеге, иначе вы можете остаться ни с чем. Мариямпольцы Дарюс и Индре сказали, что они заказали жилье в Шяуляй через Airbnb.

"В Шяуляй ночь в частной квартире стоит 15-30 евро. Цена зависит от места и от состояния квартиры. В популярном ресторане Žemaitis на весь большой зал было всего два свободных столика, а один из них был забронирован", - рассказали мариямпольцы.

Журналиста принял директор ресторана Žemaitis Каролис Хацкелис и рассказал, что так бывает каждые выходные, когда съезжаются туристы. Не только латыши и литовцы, но также эстонцы, поляки и немцы. "Самые популярные блюда - холодный борщ и цеппелины, еще заказывают большое жаркое из свинины, а также форшмак", – сказал он. Хацкелис порадовался тому, что туристы не боятся новшеств и пробуют, например, цеппелины со свиными легкими.

"Едят иностранцы и не могут поверить, что было так вкусно, просят еще", – уверяет Хацкелис.

Популярностью пользуется и гастрономический бар Cask 215 – излюбленное место шяуляйской молодежи. Место в нем надо бронировать заранее. В стильном баре заказывают закуски к пиву и коктейлям, бургеры, рыбные сосиски.

Если вам хочется чего-то особенного - не пройдите мимо ресторана Trys. В этом роскошном ресторане всегда полно посетителей.

Есть и еще одно популярное заведение - чайная Valerijonas. Здесь подают блюда для веганов и сыроедов, например, цеппелины с нутом, а холодный борщ делают из кефира из семечек и кешью. Кафе славится своими фирменными марципановыми конфетами.

Шяуляй - семейный город, здесь много мест, куда могут ходить семьи. Это и Гора крестов и единственный в Литве Музей кошек. Основатель музея Ванда Каваляускене собрала тысячи экспонатов со всего мира. Все они связаны с кошками - это и статуэтки и предметы домашнего обихода, и игрушки, и многое другое. Кроме того, в музее есть шесть живых котов.

В музее есть и зоосад с экзотическими животными - питоном, разного рода ужами, ящерицами, кайманами, обезьянкой, говорящими попугаями. Одного из них посетители научили произносить фамилию действующего главы Минздрава Литвы - Аурелиюса Вериги.

Большой популярностью пользуется музей шоколада Rūtа в центра Шяуляй. В нем можно узнать не только историю шоколада, но и литовских производителей конфет.

В Шяуляй при университете есть ботанический сад, в котором растет около 4600 видов растений.

В Шяуляй есть также Музей фотографии, в котором можно узнать много нового и Музей велосипедов - больше нигде вам не расскажут так много о велосипедах и их истории.

В Шяуляй есть городской бульвар, но немногим известно, что по своему возрасту он - третий бульвар в Европе. Это настоящая гордость местных жителей. На Бульваре можно увидеть скульптуру "Мои ботинки". Можно засунуть ноги в эти бронзовые ботинки и сделать снимок на память. А рядом со скульптурой - "ботиночное дерево", на котором свои ботинки развесили подростки. Традиционный ритуал местных подростков - велосипедистов, скейтбордистов - забросить на дерево избитые за лето ботинки.

Есть в Шяуляй и второй, менее популярный бульвар Южного района. По длинной аллее по вечерам прогуливаются местные жители, в основном мамы с детьми и дедушки со своими бабушками. Одна женщина сказала, что это самый красивый бульвар в Литве.

Одно из интересных мест города - вилла Хаима Френкеля. Когда-то туда могли попасть лишь избранные, а сейчас она открыта для всех. В 1908 г. виллу построили для семьи первого литовского миллионера Френкеля, владельца большой обувной фабрики. Экскурсовод расскажет вам о судьбе Френкеля и интересных моментах его жизни. Например, знали ли вы, что не дизайнер Кристиан Лубутен придумал обувь с красной подошвой? Намного раньше эту идею на своей фабрике воплотил в жизнь Френкель. Красная подошва была непромокаемой, поэтому пользовалась большой популярностью. Это один из секретов процветания бизнеса Френкеля.

Для любителей купания – Шяуляй настоящий рай. В городе есть озеро Рекива, недалеко Гинкунай, Талкша, а самый любимый водоем среди местных - Шяуляйское море (водоем в Бубяй). На пляжах в солнечные дни собираются сотни людей, не только шяуляйцев, но и туристов из Латвии.

Спешите в Шяуляй, чтобы увидеть все своими глазами!

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