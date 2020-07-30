Глава Минздрава Литвы: вторая волна обычно бывает больше первой возможно введение локального карантина

В скором времени появится мобильное приложение, через которое жители смогут получать информацию, если установят их тесный контакт с больным коронавирусом. Об этом 30 июля порталу Delfi сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Он упомянул, что по мере роста числа заражений коронавирусом может быть принято решение о введении локального карантина на конкретной территории.

– В Литве увеличилось количество больных COVID-19, поэтому введено требование носить маски в помещениях и общественном транспорте. Что нас ждет в будущем, если ситуация не улучшится?

– Перед отпуском я упоминал, что есть определенные показатели. Возвращение масок планировалось при показателе 5 больных на 100 000 жителей, вчера это решение было принято.

Маски и дистанция, это наименее неудобный фактор, он не останавливает экономику, не мешает жить. Следующий шаг, возможно – ограничение количества людей на мероприятиях, в местах массового скопления людей. Если бы люди вели себя ответственно, то этого было бы достаточно, поскольку для распространения болезни нужен тесный контакт без средств защиты.

Все может быть. Если увидим, что болезнь распространяется где-то в регионе или в каком-то месте очень интенсивно, но может быть введен локальный карантин. Правительство решило прибегнуть к таким мерам, чтобы не пришлось останавливать экономику.

А все остальное и без того происходит, список стран, приезжим из которых надо изолироваться.

Мы ждем появления приложения, оно будет добровольно использоваться, а если люди его установят и будут использовать, то можно будет получать информацию о контакте. Конечно, все ждут появления вакцины. Хотелось бы чего-то, что по сути решает проблему - вакцину или лекарство.

– Приближается осень, а с ней и простудные заболевания, симптомы которых напоминают COVID-19. Как вы планируете справиться с процессом, когда почти каждый третий с симптомами простуды будет звонить по номеру 1808, а сбои есть и сейчас, не всегда можно быстро сдать тест.

– Тут есть несколько моментов. Во-первых, важна сознательность людей, они не должны никуда ходить, если почувствуют симптомы. Второй момент, ранняя вакцинация от гриппа. До сих пор люди активно не прививались, это наша национальная особенность, скептицизм, вера, что как-то обойдется. Мы хотим ускорить вступление в силу закона о вакцинировании в аптеках.

Может быть и так, что увеличится количество мест, где будут проверять на коронавирус. Пока это лишь обсуждается. Надо помнить, что можно сдать и анализ на грипп, не обязательно проверяться на Covid-19.

– Похоже, что приближается вторая волна пандемии. Какой она будет?

– Делать прогнозы сложно. Но страны, которые столкнулись со второй волной, отмечают, что она бывает больше, чем первая. Трудно объяснить, почему. Возможно, потому что люди после карантина начинают много общаться, это вызывает распространение вируса.

Все зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от сознательности людей, использования рекомендуемых средств. От того, будем ли изолироваться, вернувшись из определенных стран, как будем себя вести, если почувствуем симптомы.

– Если появится вакцина от COVID-19, какая часть общества должна сделать прививки, чтобы болезнь не распространялась?

– Точно сказать не могу, но речь идет о 60–70% всей популяции. В первую очередь привить нужно людей из группы риска – старшего возраста, с хроническими заболеваниями.

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