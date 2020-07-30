Глава Минфина Литвы: хозяйство страны особо хорошо противостояло вызовам пандемии

Литовская экономика хорошо справляется с вызовами коронакризиса, а новейшие показатели настраивают сдержанно оптимистично на вторую половину года, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

"Литовская экономика пока в заметной степени хорошо выдерживает вызовы, обусловленные пандемией COVID-19. Невзирая на сильный шок для хозяйства страны, уже с мая мы отмечаем растущую экономическую активность. Своевременный фискальный ответ – меры, связанные с сохранением доходов населения, рабочих мест, ликвидности бизнеса, помогли амортизировать убытки, которые хозяйство понесло в апреле", – цитируются в пресс-релизе Министерства финансов слова В. Шапоки.

Однако, по его мнению, пока преждевременно утверждать, что положительные результаты превратятся в тенденцию второго полугодия. Растущее в последнее время число заражений и рост неопределенности по поводу будущего бизнеса, а также в сфере ожиданий потребителей, могут вновь ухудшить ситуацию.

В четверг Департамент статистки Литвы сообщил, что ВВП страны во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 3,7%, а по сравнению с первым кварталом – вырос на 5,1%.

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