Верига: реагенты для тестов на коронавирус уже закупаются, планируются и новые заказы

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что в данный момент в стране достаточно реагентов для анализов на коронавирус, а новые заказы постоянно формируются.

"Реагенты и планируются, и закупаются, сейчас я точно не могу сказать, на какое время их закуплено, нужно уточнить, но они точно есть", – заявил министр журналистам в четверг в Каунасе.

Сейчас используем еще те, что были закуплены ранее. Их, насколько я знаю, хватит до конца сентября, и срок их действия, по крайней мере, части, тогда и завершится. Закупки ведутся постоянно. Этот процесс постоянно идет", – добавил он.

А. Верига также сказал, что с субботы возвращается обязательное ношение масок, далее будут рассматриваться показатели, и в соответствии с ними, будут приниматься решения о повышении объемов исследований или введении определенных режимов в лечебных учреждениях.

"Следующие показатели будут связаны с интенсивностью тестирования, с режимами больниц и подобными вещами", – пояснил министр.

Закрытие границ страны, по словам А. Вериги, пока не планируется.

"Я очень надеюсь, что Европа, как сообщество, будет обладать более общей стратегией, не будет так, что страны будут реагировать совершенно в одиночку. Но, если потребуется, мы быстрее примем решения", – комментировал он.

Кроме того, министр сказал, что все растущие новые случаи коронавируса вызывают беспокойство, однако переносить парламентские выборы не планируется.

"Надеемся, что этого не потребуется. Процесс планирования выборов очень сложен, плюс мы знаем средства, которыми можно воспользоваться, чтобы люди максимально безопасно могли бы голосовать", – сказал А. Верига.

С целью контроля над распространением коронавируса, с субботы возвращается обязательное ношение масок во всех закрытых общественных помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт.

Ношение защитных масок в стране было обязательным во время определенного периода всеобщего карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

В данный момент носить маски лишь рекомендуется.

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