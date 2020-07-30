Евростат: уровень безработицы в Литве в июне – один из самых высоких в ЕС

Уровень безработицы в Литве в июне был одним из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.

За год безработица в Литве повысилась на 3,2 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта и была 9,4%. Выше уровень безработицы был на Кипре (9,8%), в Латвии (10,1%) и Испании (15,6%), показывают данные Евростата.

Эстония не привела свои новые данные, однако в мае уровень безработицы там был 7% - на 2% выше, чем в мае прошлого года.

Во всем ЕС безработица за год выросла на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,1%, работы не было у 15 млн человек.

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