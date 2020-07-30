Первое денежное вливание будет сделано в электрификацию Вильнюсского окружного участка железной дороги протяженностью 42 км - намечается оборудовать контактную сеть 25 киловольт, реконструировать тяговую подстанцию в Лентварисе, расширить центр управления движением, сообщило Министерство транспорта.

По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, в Литве сейчас электрифицировано всего 9% всех железных дорог, между тем в ЕС средний показатель составляет 52,7%.

Статьи по теме:
Идет подготовка к оборудованию новых депо Rail Baltica  (6)
Lietuvos gelezinkeliai купит за 200 млн евро новые пассажирские поезда  (5)

Участок от Вильнюса до Кайшядорис уже электрифицирован. После электрификации участков от Кайшядорис до Клайпеды и Вильнюсского ущла протяженность таких путей составит 731 км.

Проект реализуют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), а работы подряда выполнит за 363 млн евро победившая в прошлом году на конкурсе испанская инфраструктурная компания Elecnor.

Завершить проект, которому 200 млн евро помощи выделила Еврокомиссия, планируется до конца 2023 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!