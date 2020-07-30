Министр: США осенью вновь пришлют батальон военных в Литву

Осенью этого года Соединенны Штаты Америки вновь пришлют батальон военных в Литву более, чем на полгода, сообщил в среду министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"В середине сентября на две недели прибудет батальон из Польши, который проведет короткие учения в Пабраде (полигон под Вильнюсом -BNS), затем будет перерыв в несколько недель или месяц, и тогда вновь планируется дислокация, по крайней мере, хотя бы основной части батальона в Пабраде до конца июня", – сказал BNS Р. Кароблис.

Впервые американцы прислали батальон в Литву на восьмимесячную ротацию в прошлом году – сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь.

Р. Кароблис отметил, что американцы оценили эту дислокацию как "полный успех", и он стал основанием для дальнейшей работы.

Министр обороны детализировал планы США вскоре после того, как секретарь по обороне США Марк Эспер сообщил о возможности направить дополнительных военных в Балтийские страны в связи с сокращением контингента в Германии.

Не детализируя конкретных сил, Р. Кароблис сказал, что и сейчас военные США постоянно находятся в Литве, однако Литва добивается большего масштаба, чтобы "большим было сдерживание и оборонный эффект".

"Мы не раз излагали позицию о том, что хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил", – добавил министр.

Р. Кароблис подчеркнул, что Литва должна инвестировать в инфраструктуру, создавая условия для дислокации американских военных.

"Дислокация точно не является данностью. Мы должны много работать, чтобы обеспечить, по возможности, лучшие условия для американских0 военных, чтобы они могли выполнять свои задачи. Будем и далее работать в этом направлении", – сказал министр.

Должностные лица США также постоянно подчеркивают, что предпосылки для прибытия американских военных в Литву создают инвестиции в оборону.

Литва является одной из всего лишь девяти стран НАТО, которые достигли оговоренного показателя финансирования – 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны Европы, с тем, чтобы они также достигли этого уровня финансирования.

Литовское правительство постоянно стремится к наибольшему присутствию США в Литве. С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был дислоцирован батальон военных США с танками Abrams и прочей техникой.

С целью сдерживания России, в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии. В нем служат более тысячи военных.

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