Эра удаленных консультаций врачей в Литве закончилась: правительство одобрило изменения в работе медучреждений

Правительство Литвы в среду отменило рекомендацию в связи с приоритетным предоставлением удаленных консультаций пациентам.

По словам вице-министра Альгирдаса Шешельгиса, после этих поправок вопрос необходимости физического визита по-прежнему будет решать семейный врач или другой врач.

"Первый визит, первый контакт, если у человека есть какие-то симптомы, если это не связано с инфекционным заболеванием, с коронавирусом – если врач решит, тогда будет назначен визит", – сказал он.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс ранее говорил, что этот порядок позволит людям быстрее попасть в медучреждение.

Чтобы гарантировать доступность услуг, правительство намерено пересмотреть и другие рекомендации.

По словам Янкявичюса, предлагают сократить время между визитами, если у пациентов нет температуры.

По данным Государственной больничной кассы, в июне 2020 года к семейным врачам попало на 60% меньше пациентов, чем в июне 2019 года. В июне 80% стационарных услуг предоставляли 14 больниц Литвы. 70–80% услуг предоставляли 19 больниц, 50–70% – 26, а 9 предоставляли меньше 50% услуг.

На данный момент медучреждениям для компенсации ущерба, связанного с сокращением потока пациентов, ежемесячно выплачивают 1/12 годовой суммы.

В соответствии с распоряжением министра, чтобы медучреждения сохранили такое финансирование, они должны предоставлять не меньше 70% стационарных и 80% амбулаторных услуг.

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