МВД Литвы предлагает расширить возможности двойного гражданства для несовершеннолетних

Министерство внутренних дел Литвы предлагает расширить список случаев, когда несовершеннолетние, получившие гражданство Литвы по рождению, могут обладать гражданством и другого государства.

Поправки к закону о гражданстве предусматривают, что лицо, которое по рождению получает гражданство Литвы, а гражданство другой страны приобретает до 18 лет, то до исполнения 20 лет он может определиться, гражданство какой страны оставить.

Если лицо не откажется от гражданства другой страны, то по исполнении 20 лет, он лишается литовского гражданства.

В среду такие поправки одобрило правительство, далее проект будет рассматриваться в Сейме.

Вице-министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс сказал, что ежегодно гражданства Литвы лишаются около 300 лиц до 18 лет, которые получают гражданство другого государства.

"Эти изменения реализуются с учетом потребностей граждан – отныне дети, которые по рождению получают гражданство Литвы, а гражданство другой страны получают до исполнения 18 лет, не будут лишаться литовского гражданства", – сказал Т. Тамулявичюс.

Министерство утверждает, что такие изменения помогут сократить количество лиц без гражданства и обеспечат право лиц на гражданство по рождению.

В проекте предусматривается облегчение порядка натурализации, требования к лицам, получающим литовское гражданство до 18 лет, расширить определение группы получающих гражданство Литвы по рождению. В поправках также предусмотрено, что дети лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих в Литве, или одного из таких лиц при рождении приобретали бы литовское гражданство. Министерство утверждает, что количество таких детей не будет очень большим – около пяти детей ежегодно.

В проекте также предлагается установить, что процедуры подачи заявлений о предоставлении гражданства Литвы и их рассмотрения должны выполняться через одно ведомство – Департамент миграции.

Эмигрировавшие из Литвы после 11 марта 1990 года (после восстановления независимости) за редкими исключениями не могут иметь двойного гражданства.

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