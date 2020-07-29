После сообщения о меняющейся коронавирусной ситуации - оценка Чаплинскаса: вирус будет все время к маскам придется привыкнуть

Роланда Лингене, эпидемиолог и глава Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), заявила в среду утром, что ситуация с коронавирусом в Литве драматическая. По ее словам, за вчерашний день установлено 16 случаев заражения коронавирусом. Саулюс Чаплинскас, директор Центра инфекционных болезней и СПИДа, заявил Delfi в среду утром, что с вирусом придется жить - он укоренился в жизни населения, поэтому отдышаться можно будет только после разработки эффективной вакцины.

"Вирус укоренился в жизнях населения, он будет там постоянно, теперь это ясно. Так будет до тех пор, пока не появится эффективная вакцина. Кроме того, теперь ясно, что вирус имеет сезонность, его симптомы более суровые в холодное время года. Но на примерах других стран мы видим, что вирус распространяется летом, в странах, где жарко. Это означает, что он будет постоянно", - поделился своими мыслями С. Чаплинскас.

Он сказал, что карантин необходим по нескольким причинам - чтобы остановить первую волну, чтобы обучить людей. А с отменой карантинных ограничений, нормально, что число случаев увеличивается.

"После отмены карантина люди начинают передвигаться, не придерживаются расстояния, не носят маски, естественно, что будет и будет больше случаев инфекции, чем когда люди все время сидели дома", - сказал он.

Вторая волна коронавируса, по его мнению, - это рост числа заражений внутри страны, когда неизвестны обстоятельства.

"После наступления холодного сезона, опять же, если мы не будем увлажнять помещения, если мы будем ближе друг к другу в закрытых помещениях, условия для распространения вируса снова будут лучше. Давайте назовем это второй, третьей или какой-то волной, но я называю второй волной то, что у нас есть заражения на местном уровне, внутри страны.

Что это значит, когда мы говорим, что источник инфекции неизвестен? Возможно, это означает, что люди, которые заразились, сами об этом не знали, передавали вирус одному, тот другому, каждый второй заражается от тех, у кого нет симптомов", - подчеркнул он.

"Мы не контролируем распространение так активно, как могли бы", - сказал он.

С. Чаплинскас заявил, что изолироваться должны те, кто действительно в этом нуждается - больные и их контактные лица.

"Иногда мы не понимаем, что исследовать, какими методами это делать. (…) Если не будет доверия, если люди не понимают, зачем нужно проверяться, они начинают избегать этого, тогда пути заражения будут неясными. И каждый второй заражается от того, кто не чувствует симптомов", - подчеркнул он снова.

К защитным маскам придется привыкнуть

В среду правительство примет решение об обязательном ношении масок в общественных закрытых местах. С. Чаплинскас сказал Delfi, что средство действенно, если оно используется правильно.

"Несомненно, это средство действенно. Но маски следует носить там, где это необходимо, тогда, когда это необходимо, и главное - правильно. Другими словами, если мы снова начнём преследовать людей в лесу, если на улице он без маски, это абсурд", - сказал глава Чаплинска.

"Это логично и это будет необходимо долгое время. Кстати, это нужно было использовать еще раньше, в сезон простуд, но никто так не боялся", - сказал он.

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