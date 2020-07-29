Министр финансов: нам нужно думать о растущем долге Литвы

Министр финансов Литвы повторяет, что расходы государственного бюджета 2021 года на потребление не должны увеличиваться, не планируется повышать и налоги, за исключением, возможно, экологических. Вилюс Шапока предупреждает, что нужно думать о растущем долге страны, чтобы он не превышал маастрихтские критерии.

"Мы (министерство – BNS) внесем безопасный бюджет. Что значит "безопасный"? То, что говорить об увеличении расходов на потребление было бы небезопасно", - сказал в среду министр в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

"Нужно думать об уровне долга. Если мы начинаем превышать маастрихтские критерии, появляется высокая вероятность того, что в будущем долг начнет расти по экспоненте, я говорю о нескольких годах вперед. Предстоящие годы, 2021-2023, для траектории долга исключительно важны", - сказал В. Шапока.

Позже он сказал BNS, что Литва пока не превышает маастрихтский критерий долга - госдолг в конце этого года должен достигать почти 50% валового внутреннего продукта, а критерий - не более 60%.

По его словам, повышать налоги в следующем году не планируется.

Однако В. Шапока не исключает, что могут быть повышены экологические налоги: "То, что связано с экологическими налогами, вероятно, может быть раньше". Он добавил BNS, что имел в виду введение налога на пластик, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

По словам министра, оценивать сейчас последствия коронавирусного кризиса - "гадать на кофейной гуще".

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