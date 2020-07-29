В Литве готовят запрет на сбор грибов около усадеб

В передаче Delfi 11 обсуждался проект закона, который рассматривает парламент Литвы, связанный с запретом на сбор грибов на расстоянии ближе 100 м к усадьбам.

Об этом говорили с опытным грибником Ромасом Садаускасом-Кветкявичюсом и натуралистом Селямонасом Палтанавичюсом.

"Я поддерживаю такое решение. Как раз в минувшие выходные я встретил знакомого каунасца, у которого в Дзукии есть усадьба. Рано утром он услышал голоса у себя под окнами. Он в чем мать родила выбежал из дома - рядом других домов нет. Женщины, собиравшие грибы у него под окнами, в испуге разбежались. Домов, рядом с которыми нет заборов, много. А вот здравый ум есть не у всех грибников. Возможно, тут нужны не запреты, а просто договоренность, установка правил", – сказал Садаускас-Кветкявичюс.

Другие участники дискуссии оценили запрет более сдержанно.

"Каждый запрет надо хорошо продумать, думая о будущем. Может, появятся заборы, чтобы были видны границы. Что мы еще раз всю Литву закроем за заборами?", – вопрошал Палтанавичюс.

Он заметил, что в данной ситуации наилучшее решение - здравый смысл. Натуралист вырос около Калу-рудской пущи. Там никто не собирал грибы у людей под окнами. Правда, не было и многочисленных приезжих грибников.

"Я не сторонник запретов. Горожане, собирающие грибы у кого-то под окнами, наверное, не обрадовались, если бы в городе под их окнами кто-то загорал. Договориться легче, чем устанавливать рамки", – сказал лесничий В.Кабре.

Палтанавичюс подчеркнул, что надо менять сам закон о лесе, ведь нет характеристик защиты самого леса как субъекта. Поэтому и появляются разные запреты.

Предлагались запреты на сбор орехов, грибов и ягод на частной земле в 100 м от усадьбы, если хозяин не дал свое разрешение.

Этот запрет не одобрили, поскольку в парламенте не хватило голосов. Сейчас по этому закону голосование намечено на осень.

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