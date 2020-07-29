Жители Литвы делятся интересными кадрами: запечатленные картины лишают дара речи

Юлия Мацкявичюте ru.DELFI.lt

Orai Lietuvoje Foto: DELFI skaitytojai

В группе Orų entuziastai на Facebook, объединяющией больше 18 000 человек, можно найти массу фотографий. Члены этой группы фотографируют интересные явления природы. Delfi предлагает своим читателям взглянуть на эти кадры.

Все фотографии, которые размещают в этой группе, сделаны в Литве. Это условие прописано в правилах группы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: