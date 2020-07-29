В Руклу со своими танками и боевыми машинами прибыли 300 военных из Франции

Французы доставили военную технику и на этой неделе завершили комплектацию своей роты в батальоне НАТО в Рукле. Примерно 300 военных из Франции, а также их танки Leclerc и 14 боевых машин пехоты будут служить в Литве до конца года, пишет Kas vyksta Kaune.

Первые военные приехали в Руклу в начале июля, позже доставили военную технику. Технику и военных доставили на самолетах и поездах.

"Контингент, кроме прочего, располагает 5 танками Leclerc и 14 боевых машинами пехоты VBCI", – сообщается в пресс-релизе.

Из 300 французских военных 200 - военные пехотной роты, еще 100 выполняют административные и логистические задачи. Всего в батальоне НАТО в Литве - больше 1200 военных.

Батальоны НАТО дислоцированы в Литве, Латвии и Эстонии с начала 2017 года, как реакция на российскую агрессию в Украине и военную активность в регионе.

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