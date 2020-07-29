Рядом с Йонавой действует процветающий склад: пытается трудоустроить литовцев, но с трудом находит желающих

Тягачи с прицепами и полные склады бытовой техники и различных товаров – это рутина директора логистической компании Марюса Гедрайтиса. Он больше 10 лет работает в ЗАО Talga, которая занимается складированием и логистикой. Гедрайтис не скрывал, что во время пандемии у них было больше всего работы.

Delfi посетил компанию, а ее глава рассказал о ее деятельности.

"Мы выполняем ту тяжелую работу, которую сами клиенты делать не хотят", – сказал Гедрайтис. По его словам, компания принимает заказанные клиентами товары, складирует их, сортирует, распределяет и рассылает в торговые точки.

"Товары очень разные - от холодильников до мочалок, это десятки тысяч товаров", – сказал Гедрайтис, прибавив, что клиенты сами часто вообще не видят полученные товары, которые прямо со склада идут к покупателям.

Самая большая работа – разгрузка фур и доставка товаров в специальные точки. Конечно, при разгрузке бывает всякое.

"Если тысяча человек будет передавать бутылку с водой друг другу, рано или поздно бутылка упадет, вот и у нас всякое бывает. Бывает и поддон ломается, и на технике столкновение бывает. Но критических случаев не было, работники ни разу не пострадали, а вещь, есть вещь, если что-то сломали, компенсируем", – сказал директор.

Марюс сказал, что их клиенты - в основном литовские компании, но раньше все было иначе.

"Были и россияне, которые хранили у нас товары, отсюда в их магазины товары поступали в течение 4 дней. Им не выгодно было хранить у себя. Сейчас клиенты - в основном литовцы. После 2009 г. россиян стало намного меньше", – рассказал он.

Гедрайтис рассказал, что компания находится в Йонаве, поэтому в основном работают жители этого города, хотя есть работники из Кедайняй и Укмерге. Директор сказал, что найти работников сейчас нелегко, oа на вопрос о зарплатах он ответил, что они немаленькие, если говорить о конкретном секторе.

"Те, кто принимают/собирают товары получают зарплату в зависимости от выработки, база и сумма зависят от количества товаров, которые они отметили за день. Зарплата разная - у одного 700, у другого и 1400 евро за ту же работу", – сказал Гедрайтис, заметив, что все зависит от навыков и знаний.

Гедрайтис рассказал и об опыте трудоустройства вернувшихся на родину эмигрантов.

Была пара - муж и жена, которые устроились на склад, а через неделю просто пропали.

"Я звонил, не отвечали, не писали. Они так и не появились, пришлось фиксировать прогулы. Потом я узнал, что они нашли место получше. Потом еще было несколько таких случаев, все - с вернувшимися из Англии", – сказал директор.

"Один человек два года жил и работал в Испании. Он накопил денег на квартиру или усадьбу, вернулся, купил автомобиль, сейчас работает у нас. Еще один случай - муж и жена работали в Германии. Провели там меньше года, вернулись, купили дом, сейчас тоже у нас работают", - рассказал он о других случаях с трудоустройством вернувшихся эмигрантов.

По словам Марюса в компании работает немало украинцев.

"Я так считаю, пока мы можем работать и зарабатывать с литовцами, надо так и делать, но из-за нехватки работников, придется их импортировать. Особенно чувствуется проблема с грузчиками", – сказал он.

Гедрайтис сказал, что хорошая ситуация во время пандемии была обусловлена наработками.

"Не было никаких проблем. Были постоянные клиенты, а во время пандемии пришел еще один крупный клиент. Во время пандемии было очень много работы, я боялся лишь одного - чтобы не пришел вирус и не остановил работу", – сказал он.

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