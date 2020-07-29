Расходы на компенсируемые лекарства вернут только пациентам двух групп

Деньги за лекарства, которые во время сбоев в работе системы e.sveikatа, доплачивали жители Литвы, вернут только представителям двух групп – жителям старше 75 лет и малоимущим пенсионерам, если у них был бумажный рецепт, выданный врачом. Другим жителям расходы возмещать не будут.

Во вторник глава государства Гитанас Науседа, комментируя проблемы с системой e.sveikatа, подчеркнул, что люди не должны из своего кармана платить за то, что государство не справляется со своими задачами.

"Главное, чтобы из-за этих проблем, которые по сути являются проблемами учреждений, не страдали простые людей - клиенты, пациенты, врачи. Вы скажете, что они уже страдают, но важно, чтобы это не привело к дальнейшим финансовым потерям, чтобы система не только была запущена как можно скорее, но и чтобы людям не пришлось платить из своего кармана за то, что государство, к сожалению, в определенных областях не справляется с такими вызовами", - сказал Науседа.

Однако опыт провизоров показал, что некоторые люди понесли финансовые убытки – люди не могли получить компенсацию и платили за лекарства полную цену.

"Если у них нет такого документа, бумажного рецепта, то им приходится платить полную цену, а вернут деньги только тем, кому с 1 июля лекарства стали выдавать бесплатно - людям старше 75 лет и малоимущим пенсионерам. Всем остальным, по данным Больничной кассы и Минздрава, деньги не вернут", – сказала в эфире Žinių radijаs председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Наманюте-Гаге.

Работа системы e.sveikatа была восстановлена 28 июля в обед. Государственная больничная касса отметила, что компенсацию за приобретенные без компенсации лекарства получат только пациенты двух групп.

Представитель ГБК Ирма Меджяушайте сказала, что пока система не работала, пациенты должны были обращаться к врачу за бумажными рецептами.

"Рецепт могли выписать в паспорте компенсируемых лекарств или на специальном бланке. Процент компенсации указывает врач. Компенсацию считают в аптеке", – сказала Меджяушайте.

По ее словам, бесплатно в Литве компенсируемые лекарства выдают лицам старше 75 лет и малоимущим пенсионерам.

"Эти люди доплачивали за лекарства, пока система не работала, поэтому сейчас они могут обратиться в Больничную кассу и вернуть деньги (их переведут на счет пациента). Когда система e.sveikata действует, лицам старше 75 лет и малоимущим пенсионерам стоимость лекарств компенсируют автоматически", – сказала Меджяушайте.

"Если пациент купил лекарства за полную цену без рецепта и заплатил всю цену – компенсацию такой человек не получит. У людей из групп старше 75 лет или малоимущих пенсионеров должен быть бумажный рецепт со специальной наклейкой врача. Человек, который купил лекарство по такому рецепту, должен с документом и чеком из аптеки обращаться за компенсацией в Больничную кассу", – продолжила Меджяушайте.

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