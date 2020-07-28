Вильнюс призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки

Литва призвала Минск не вводить в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), не устранив недостатки ее безопасности.

С таким призывом министры иностранных дел и энергетики Литвы обратились к министрам иностранных дел, энергетики и министрам по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщил МИД Литвы.

"Начало работы никакой атомной станции не следует торопить ценой обеспечения безопасности, и оно не должно специально подгоняться под выборы (президента Беларуси - BNS). Приходится сожалеть, что в случае с БелАЭС можно усмотреть такие тенденции, хотя сохраняется целый ряд нерешенных проблем безопасности", - приведены в сообщении слова министра ИД Линаса Линкявичюса.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Литва занимает последовательную и четкую позицию как в вопросе ядерной безопасности, так и в отношении необходимых резервов.

"Во-первых, на ядерном объекте еще до запуска должны быть проведены в жизнь международные стандарты безопасности. Во-вторых, АЭС не может запускаться без необходимых резервов. Мы поставили этот вопрос перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), мы внятно говорим это и Беларуси, которая не сможет использовать Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию для нужд БелАЭС", - утверждает Ж. Вайчюнас.

В письме в очередной раз говорится о законодательно закрепленном положении, что энергетические мощности Литвы нельзя будет использовать для выгоды БелАЭС.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!