По предварительным данным, трактор стриг траву, зацепил висевшие боеприпасы, завернутые в тряпку, и они выстрелил. Люди не пострадали.
Полиция выясняет обстоятельства.
Водитель трактора говорит, что он косил там траву около месяца назад и боеприпасов там не было.
Прибывшие струдники полиции обнаружили девять различных патронов, завернутых в тряпку.
Президента в то время не было дома. В 14.15 был введен план "Щит".
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